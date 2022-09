Benevento | illuminazione da Madonna della Salute a via Pio IX | domani l’accensione

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Sindaco Clemente Mastella e l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello comunicano che, martedì 20 settembre, sarà acceso l’impianto di pubblicalungo la strada che da C.daarriva in Via Pio IX. Il suindicato impianto di pubblica, avente una lunghezza di 1,1 Km, è composto da 27 pali conici dritti zincati con corpo illuminante a tecnologia led. L’importo impegnato per la realizzazione dell’estensione e potenziamentorete di pubblicain C.daè pari ad euro 41.270,710. I lavori sono stati realizzati dalla Artistica srl sulla base dei ...

