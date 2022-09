Bayley | “Non voglio che i fan cantino durante i miei match!”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 settembre 2022)è uno dei volti piu’ popolari della divisione femminile della WWE e detiene numerosi record in quanto a titoli. E’ stata fuori per diverso tempo per infortunio e si è ripreparata in quel del Performance Centre tornando a Summerslam in coppia con Dakota Kai e Iyo Sky. Ha partecipato anche a Clash at the Castle e i fan idi Cardiff hanno cantato “Heygran parte del suo incontro, ma il tutto ha leggermente infastidito la wrestler. Le sue parole “Non la definisco la mia canzone, è la loro canzone per me. Ero eccitatissima dall’idea di tornare in Europa ma il pubblico mi ha deconcentrata. Stavo provando ad avere il mio primo match in un PLE dopo tanto tempo e 60000 persone cantavano per me. Volevo avere la mia vittoria ma erano troppo rumorosi. Spero che la prossima volta attendino la mia approvazine. IN ...