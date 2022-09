Batosta per il re delle startup Genovese. Il gup di Milano ha condannato l’imprenditore a otto anni e cinque mesi per due violenze sessuali (Di lunedì 19 settembre 2022) Alberto Genovese, l’imprenditore definito il re delle startup, è stato condannato a otto anni e quattro mesi per violenza sessuale e cessione di stupefacenti. Si conclude con una Batosta il processo sui due presunti casi di abusi, il primo avvenuto a ottobre 2020 ai danni di una 18 enne nell’attico Terrazza Sentimento e il secondo a luglio dello stesso anno a Villa Lolita a Ibiza con vittima una 23enne. In entrambi i casi, come accertato dal gup Chiara Valori, le giovani sarebbero state stordite con un mix di stupefacenti. Il giudice, inoltre, ha condannato anche l’ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso. Per lei, in quanto ritenuta coinvolta nel solo episodio di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Albertodefinito il re, è statoe quattroper violenza sessuale e cessione di stupefacenti. Si conclude con unail processo sui due presunti casi di abusi, il primo avvenuto abre 2020 ai ddi una 18 enne nell’attico Terrazza Sentimento e il secondo a luglio dello stesso anno a Villa Lolita a Ibiza con vittima una 23enne. In entrambi i casi, come accertato dal gup Chiara Valori, le giovani sarebbero state stordite con un mix di stupefacenti. Il giudice, inoltre, haanche l’ex fidanzata di, Sarah Borruso. Per lei, in quanto ritenuta coinvolta nel solo episodio di ...

Adele71676306 : @France_luo Veramente fa una pena incredibile! Costui crede ancora che gli elettori siano scemi, creduloni e che ab… - CalcioWeb : Angel #DiMaria rischia una batosta dal giudice sportivo: attesa per la decisione del giudice sportivo dopo l'espuls… - MarcomelC : Crollo DomenicaIn. Che batosta per Mara #ascoltitv @AleStonata @DiTeleblog - GrouseHazel : @Simona_Manzini Si è ricordato dei lavoratori per 5 minuti alla vigilia della batosta elettorale - paolo_tode : @dariodivico Se, come dicono i sondaggi, la Lega si prenderà una batosta in Veneto, il successo di FdI in Veneto no… -