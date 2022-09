Bassani va forte in SBK | ma il merito è anche del team Motocorsa

gponedotcom : “Due podi in un week-end sono qualcosa di incredibile, abbiamo il potenziale per continuare su questa strada. Non è… - gponedotcom : 'Io punto sempre a finire le gare, ma a volte serve anche spegnere il cervello. Volevo questo podio sull'asciutto,… -

Qualora non bastassero i già numerosi elogi elargiti ad Axel, ci aggiungiamo al coro della SBK : il pilota veneto è un talento già esploso , e dal futuro ancora più radioso di questo luminosissimo presente. Il ventitreenne di Feltre sorprende per ...Giovedì 22 Settembre - LucaAntivari - Il visionario della nauticadella sua passione per la vela, che ha coltivato sin da bambino, sui campi di regata e in crociera, nel 1989 ...Al pari del 2021, Axel è la sopresa positiva della stagione: gran talento e manetta per il pilota veneto, però anche una Ducati Panigale V4 R ben preparata dallo staff di Lorenzo Mauri ...Genova - Da giovedì 22 a sabato 24 settembre 2022, al Galata Museo del Mare , al via la terza edizione della rassegna di conferenze denominata Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare , special ...