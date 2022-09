Basket femminile, primo titolo WNBA di sempre per Las Vegas. Battute 3-1 in finale le Connecticut Sun (Di lunedì 19 settembre 2022) Al termine di una stagione dominata in lungo e in largo, le Las Vegas Aces hanno vinto il massimo campionato statunitense di Basket femminile sconfiggendo in finale per 3-1 le Connecticut Sun e conquistando il primo titolo WNBA nella storia della franchigia. Dopo aver chiuso al comando la regular season e aver trionfato nella Commissioner’s Cup, le ragazze di Becky Hammon hanno completato l’opera superando brillantemente i primi due turni ai play-off (2-0 alle Phoenix Mercury e 3-1 alle Seattle Storm) per poi aggiudicarsi le Finals grazie al successo in trasferta ottenuto in gara-4 per 78-71. Si tratta del primo titolo nello sport professionistico per la città di Las Vegas, che ha monopolizzato la ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Al termine di una stagione dominata in lungo e in largo, le LasAces hanno vinto il massimo campionato statunitense disconfiggendo inper 3-1 leSun e conquistando ilnella storia della franchigia. Dopo aver chiuso al comando la regular season e aver trionfato nella Commissioner’s Cup, le ragazze di Becky Hammon hanno completato l’opera superando brillantemente i primi due turni ai play-off (2-0 alle Phoenix Mercury e 3-1 alle Seattle Storm) per poi aggiudicarsi le Finals grazie al successo in trasferta ottenuto in gara-4 per 78-71. Si tratta delnello sport professionistico per la città di Las, che ha monopolizzato la ...

