Basket | Europei 2022 | Spagna | tra poche stelle e tanta squadra Il problema della classe arbitrale

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ci si aspettava la Grecia sull’onda di Giannis Antetokounmpo. Ci si attendeva la Slovenia, che non è solo Luka Doncic, ma anche Goran Dragic e un validissimo supporting cast. Si poteva ragionare sulla Serbia guidata da Svetislav Pesic e con in campo Nikola Jokic e Vasilije Micic, MVP di NBA ed Eurolega con una combinazione che da sola spiega tutto. Non si è verificato, in questi, nulla di tutto ciò. La Grecia è stata sorpresa dalla Germania, mentre la Slovenia ha subito una sconfitta al limite dell’incredibile da una Polonia indiavolata per la prima metà di gara nei quarti di finale. Quanto alla Serbia, qualunque spettatore italiano è perfettamente a conoscenza di cosa sia accaduto domenica 11 settembre. Sono arrivate in finalee la Francia, secondo filosofie totalmente diverse e anche numerosi pericoli. Gli uomini di Sergio Scariolo, ...