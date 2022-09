Bari: oggi toga d’oro per venti avvocati Cinquanta anni di professione (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine degli avvocati di Bari: Giornata di celebrazioni per l’avvocatura barese: saranno 20 gli avvocati premiati con la toga d’oro per i 50 anni di professione forense, durante l’annuale cerimonia organizzata dall’Ordine degli avvocati di Bari in programma alle 18 al Castello Svevo di Bari. In apertura della cerimonia si terrà l’intervento della presidente dell’Ordine degli avvocati di Bari Serena Triggiani e i saluti del direttore del Castello Svevo di Bari Alessandra Mongelli. Parteciperanno alla cerimonia il sindaco di Bari Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dall’Ordine deglidi: Giornata di celebrazioni per l’avvocatura barese: saranno 20 glipremiati con laper i 50diforense, durante l’annuale cerimonia organizzata dall’Ordine deglidiin programma alle 18 al Castello Svevo di. In apertura della cerimonia si terrà l’intervento della presidente dell’Ordine deglidiSerena Triggiani e i saluti del direttore del Castello Svevo diAlessandra Mongelli. Parteciperanno alla cerimonia il sindaco diAntonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto di ...

