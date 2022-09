Barcellona, previsti utili per 274 milioni per il termine della stagione in corso (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli ultimi tempi si è parlato spesso delle difficoltà economiche del Barcellona, tra conti in rosso e debiti da risanare. I conti del club catalano sembrano però stiano tornando a respirare, come dimostra il budget e la previsione di guadagno per la stagione in corso approvati dalla giunta direttiva. Il club infatti prevede di ottenere un utile di 274 milioni entro il termine della stagione in corso, migliorando quello della scorsa annata pari a 98 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Negli ultimi tempi si è parlato spesso delle difficoltà economiche del, tra conti in rosso e debiti da risanare. I conti del club catalano sembrano però stiano tornando a respirare, come dimostra il budget e la previsione di guadagno per lainapprovati dalla giunta direttiva. Il club infatti prevede di ottenere un utile di 274entro ilin, migliorando quelloscorsa annata pari a 98di euro. SportFace.

