Barcellona, il club spera che Pique si faccia da parte (Di lunedì 19 settembre 2022) Stando a quanto riporta Sport, il Barcellona spera che Gerard Pique possa presto decidere di lasciare il club visto che non è più... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Stando a quanto riporta Sport, ilche Gerardpossa presto decidere di lasciare ilvisto che non è più...

sportli26181512 : Barcellona, Koundé spiega la scelta di giocare ancora in Spagna: Il difensore del Barcellona Jules Koundé ha parlat… - frankyskin : @contefiele @BrinkPeppe @angelo_forgione @MastroCecco1 Grazie! Ho frequentato la curva ed ero sicuro che fosse anda… - sportli26181512 : Barcellona, Araujo: ecco a chi ha detto no: Il difensore uruguaiano Ronald Araujo, 23 anni, ha rifiutato le offerte… - marblackbluety : ed è per questo che il barcellona è il più grande club del mondo - chiamatemibobo : @AlbeTognarelli @ldibartolomei Io ho visto Liverpool 5-2 Roma al Roma Club di Mosca e non c’erano solo italiani eh… -