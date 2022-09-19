Balkan Ninnisi trama puntata 12 del 20 Settembre 2022

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(Di lunedì 19 settembre 2022) Süleyman’?n büyük s?rr?n? ö?renen Ertan, art?k day?s?na kar?? tav?r alm??t?r. Eski hatalar?n? Süleyman’?n yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman’? ve Süleyman’? kö?eye s?k??t?rmaktad?r. Konakta olmaz denilen her ?ey ya?anmaya ba?lam??t?r.Ertan abisi Zafer’i kona?a getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman’a ve Süleyman’a bask? yapar. Çaresiz kalan L'articolo proviene da MediaTurkey.