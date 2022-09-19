Balkan Ninnisi trama puntata 12 del 20 Settembre 2022 (Di lunedì 19 settembre 2022) Süleyman’?n büyük s?rr?n? ö?renen Ertan, art?k day?s?na kar?? tav?r alm??t?r. Eski hatalar?n? Süleyman’?n yüzüne vurmakta, her olayda biraz daha Neriman’? ve Süleyman’? kö?eye s?k??t?rmaktad?r. Konakta olmaz denilen her ?ey ya?anmaya ba?lam??t?r.Ertan abisi Zafer’i kona?a getirip onu kabullenip affetmeleri için Neriman’a ve Süleyman’a bask? yapar. Çaresiz kalan L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
Gli ascolti nella serie Balkan Ninnisi sono diminuiti, l'eccitazione è aumentata! Serietv Turche
Balkan Ninnisi'nin Jovanka'si Merih Öztürk'tan iddiali sözler: Askim için savasirim!TRT1'de ekrana getirilen Balkan Ninnisi dizisi kisa sürede büyük bir hayran kitlesine ulasti. Yayinladigi gün sosyal medyada da yerini almayi basaran Balkan Ninnisi dizisinde hayat verdigi Jovanka kar ...
13 Eylül 2022 Sali reyting sonuçlari açiklandi mi Balkan Ninnisi, Kusursuz Kiraci ve Üç Kiz Kardes reyting siralamasiReyting sonuçlari, günlük olarak yayinlanan dizi ve programlarin izlenme oranlarina göre siralaniyor. 13 Eylül 2022 Sali günü yayinlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçlari merak ediliyor. Sali aksam ...
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