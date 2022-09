Avvocati, via agli esami per l’abilitazione: il ministro Cartabia firma il bando (Di lunedì 19 settembre 2022) La ministra della giustizia Marta Cartabia ha firmato il bando con il quale viene dato avvio alla sessione 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato. Come nelle due precedenti sessioni, svoltesi dopo l’inizio della pandemia, l’esame prevede una doppia prova orale. La prima prova è ancora una volta incentrata sulla soluzione di un caso pratico e sostituisce le tradizionali prove scritte. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica dal 3 ottobre all’11 novembre. Potranno partecipare all’esame coloro che abbiano concluso la pratica forense entro il prossimo 10 novembre. Le prove d’esame inizieranno, nei diversi distretti di corte d’appello, a partire dal 16 gennaio 2023. Anche per la sessione 2022 sono confermate le disposizioni particolari per lo svolgimento ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) La ministra della giustizia Martahato ilcon il quale viene dato avvio alla sessione 2022 dell’esame di Stato peralla professione di avvocato. Come nelle due precedenti sessioni, svoltesi dopo l’inizio della pandemia, l’esame prevede una doppia prova orale. La prima prova è ancora una volta incentrata sulla soluzione di un caso pratico e sostituisce le tradizionali prove scritte. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica dal 3 ottobre all’11 novembre. Potranno partecipare all’esame coloro che abbiano concluso la pratica forense entro il prossimo 10 novembre. Le prove d’esame inizieranno, nei diversi distretti di corte d’appello, a partire dal 16 gennaio 2023. Anche per la sessione 2022 sono confermate le disposizioni particolari per lo svolgimento ...

