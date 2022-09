Autostrade e Spea non a processo per crollo ponte Morandi (Di lunedì 19 settembre 2022) Il tribunale di Genova, durante il processo per il crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, ha stabilito che Autostrade e Spea non saranno responsabili civili. Le due società sono fuori dal processo per il crollo del ponte Morandi. Entrambe le società incriminate erano già uscite dal processo dopo aver patteggiato per una cifra che si aggirava intorno ai 30 milioni. Ora in caso di condanna, a pagare saranno i singoli imputati. I legali di entrambe le società avevano fatto richiesta di uscire dal processo basandosi su quello che era stato definito un cavillo legale dal Comitato in memoria delle vittime e dalla sua portavoce Egle Possetti, ossia Autostrade e ... Leggi su notizieitaliaonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Il tribunale di Genova, durante ilper ildelavvenuto il 14 agosto 2018, ha stabilito chenon saranno responsabili civili. Le due società sono fuori dalper ildel. Entrambe le società incriminate erano già uscite daldopo aver patteggiato per una cifra che si aggirava intorno ai 30 milioni. Ora in caso di condanna, a pagare saranno i singoli imputati. I legali di entrambe le società avevano fatto richiesta di uscire dalbasandosi su quello che era stato definito un cavillo legale dal Comitato in memoria delle vittime e dalla sua portavoce Egle Possetti, ossiae ...

