Auto elettriche - "Pronti per le Ev": Cina, Svezia e Norvegia al top, Italia fanalino di coda (Di lunedì 19 settembre 2022) La Cina si conferma al primo posto dell'EV Country Readiness Index, l'indice elaborato dalla società di consulenza EY per classificare i 14 Paesi più Pronti ad abbracciare la mobilità elettrica. Il Paese asiatico precede, nell'ordine, Norvegia, Svezia, Germania e Regno Unito. In posizione intermedia si piazzano Corea del Sud, Stati Uniti, Olanda, Spagna e Francia, mentre gli ultimi posti sono appannaggio di Giappone, Italia, Canada e India. I "freni" nostrani. L'Italia occupa il dodicesimo posto a causa di diversi fattori negativi. Rispetto alle infrastrutture e al sistema produttivo nazionale, il nostro Paese sconta il secondo peggiore punteggio dopo India e Olanda per colpa dei ritardi nella produzione sia di componenti che di veicoli elettrici: si stima che nel periodo 2022-2026, a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Lasi conferma al primo posto dell'EV Country Readiness Index, l'indice elaborato dalla società di consulenza EY per classificare i 14 Paesi piùad abbracciare la mobilità elettrica. Il Paese asiatico precede, nell'ordine,, Germania e Regno Unito. In posizione intermedia si piazzano Corea del Sud, Stati Uniti, Olanda, Spagna e Francia, mentre gli ultimi posti sono appannaggio di Giappone,, Canada e India. I "freni" nostrani. L'occupa il dodicesimo posto a causa di diversi fattori negativi. Rispetto alle infrastrutture e al sistema produttivo nazionale, il nostro Paese sconta il secondo peggiore punteggio dopo India e Olanda per colpa dei ritardi nella produzione sia di componenti che di veicoli elettrici: si stima che nel periodo 2022-2026, a ...

