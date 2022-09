Atletico Madrid, Simeone: “La difesa bassa del Real ricorda l’Atletico qualche anno fa. Ma io ero stato criticato” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Real Madrid vince il derby contro l’Atletico, e lo fa anche grazie ad una difesa impeccabile nel secondo tempo. Il tecnico dei colchoneros, Diego Simeone, ha commentato la tattica dei Blancos nella conferenza stampa post partita: “Vedere il Real Madrid difendere così basso mi ricorda l’Atletico di qualche anno fa. Però io sono stato criticato per questo“ ha detto il Cholo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilvince il derby contro l’, e lo fa anche grazie ad unaimpeccabile nel secondo tempo. Il tecnico dei colchoneros, Diego, ha commentato la tattica dei Blancos nella conferenza stampa post partita: “Vedere ildifendere così basso mil’difa. Però io sonoper questo“ ha detto il Cholo. SportFace.

