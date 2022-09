Atalanta, intervento allo zigomo ok per Musso: inserite placche e viti (Di lunedì 19 settembre 2022) intervento riuscito per Juan Musso dopo la frattura allo zigomo rimediata dal portiere dell'Atalanta per lo scontro con Demiral contro la... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022)riuscito per Juandopo la fratturarimediata dal portiere dell'per lo scontro con Demiral contro la...

