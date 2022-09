Atalanta, altri tre punti presi con ogni mezzo: ora la sosta, poi di nuovo avanti tutta (Di lunedì 19 settembre 2022) Importantissima vittoria della Dea che, pur soffrendo, sbanca l’Olimpico. È stata una gara davvero difficile, nella quale la formazione nerazzurra ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per difendersi dagli attacchi romanisti. E lo ha fatto con tutte le modalità a sua disposizione, lecite e meno, prova ne sono i numerosi cartellini rimediati e spesso spesi anche adeguatamente. L’Atalanta ha colpito gli avversari nell’unica occasione capitatale, nella quale il danesino Højlund è stato bravissimo a servire Scalvini, che con la freddezza di un veterano ha superato il portiere avversario. Probabilmente la Dea è stata anche premiata oltremodo rispetto a quanto espresso sul terreno di gioco, ma l’abnegazione con la quale i giocatori di Gasperini si sono prodigati nei 90 minuti disputati è stata esemplare. La retroguardia atalantina ha rischiato di capitolare in più ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) Importantissima vittoria della Dea che, pur soffrendo, sbanca l’Olimpico. È stata una gara davvero difficile, nella quale la formazione nerazzurra ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per difendersi dagli attacchi romanisti. E lo ha fatto con tutte le modalità a sua disposizione, lecite e meno, prova ne sono i numerosi cartellini rimediati e spesso spesi anche adeguatamente. L’ha colpito gli avversari nell’unica occasione capitatale, nella quale il danesino Højlund è stato bravissimo a servire Scalvini, che con la freddezza di un veterano ha superato il portiere avversario. Probabilmente la Dea è stata anche premiata oltremodo rispetto a quanto espresso sul terreno di gioco, ma l’abnegazione con la quale i giocatori di Gasperini si sono prodigati nei 90 minuti disputati è stata esemplare. La retroguardia atalantina ha rischiato di capitolare in più ...

GabSim98 : RT @asrsupporter: L'Atalanta non è stata mai pericolosa. Noi abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol nitide in cui dovevi buttare giù la porta m… - asrsupporter : L'Atalanta non è stata mai pericolosa. Noi abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol nitide in cui dovevi buttare giù la p… - marcullo02 : @_LordJack @doublegiem2 @TommasoMA9 quindi non mi meraviglierei assolutamente se Udinese e Atalanta riuscissero a t… - ilRomanistaweb : ?? Le pagelle di #RomaAtalanta: #Smalling blocca tutto Chris alterna interventi sontuosi ad altri essenziali: gli av… - LAROMA24 : Zaniolo, scatto sul futuro: da solo mette paura alla difesa dell’Atalanta e convince i Friedkin #AsRoma… -