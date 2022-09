(Di lunedì 19 settembre 2022) La(SNA) ha indetto il concorso 2022 finalizzato all’assunzione di 28 specialisti di comunicazione da impiegare mediante contratto di lavoro a. La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati e i vincitori saranno assegnati alle sedi centrali e decentrate della SNA. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è il 18 ottobre 2022.tutti i dettagli. SNA concorso per specialisti in comunicazione La SNA ha pubblicato undi concorso finalizzato all’assunzione di 28 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria A, posizione economica F1 del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il profilo di specialista di comunicazione e sistemi di gestione, da ...

CorriereCitta : Assunzioni SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione), 28 posti a tempo indeterminato: ecco il bando -

