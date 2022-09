Assalto alla scuola, incendi e bestemmie sui muri: 180 bambini fuori dalle aule (Di lunedì 19 settembre 2022) La scuola aveva appena riaperto, ma è già stata chiusa: disastro a Cellatica, in provincia di Brescia, dove un gruppo di giovani vandali per ora ignoti ha preso di mira le scuole elementari intitolate a Leonardo da Vinci, che ospitano... Leggi su europa.today (Di lunedì 19 settembre 2022) Laaveva appena riaperto, ma è già stata chiusa: disastro a Cellatica, in provincia di Brescia, dove un gruppo di giovani vandali per ora ignoti ha preso di mira le scuole elementari intitolate a Leonardo da Vinci, che ospitano...

GiovaQuez : Castellino (Forza Nuova) spiega che l'assalto alla sede della Cgil è stato un 'ATTO DI RESPONSABILITA'' perché avre… - kapav65 : @FuddausS Non so se ci sono partiti che ne hanno ancora uno o se si affidano solo al ministero dell'Interno. Come d… - RadioBergamo : @Biricchina2022 @_Giobs_ @FratellidItalia Assalto alla CGIL preparato dalla polizia , quelli che si sono cambiati n… - cris01_ogr : @RaffaeleFitto @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Voi che avete occupato la Camera, che contestate e provocate sempre… - Popolobue2 : @maurocassano3 @matthewcorazza1 Intolleranza, piglio minaccioso e squadristico??? Ma ti sei riguardato il video del… -