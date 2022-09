Ascolti Tv 18 settembre 2022 | Lolita lascia il segno anche in replica Al pomeriggio Amici e Verissimo super

davidemaggio : #AscoltiTV | Domenica 18 settembre 2022· La replica di Lolita Lobosco (2,8 mln – 19.1%) batte Scherzi a Parte (2… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 18 settembre 2022: grande partenza per Scherzi a parte - radioromait : Ascolti Tv di ieri 18 settembre 2022: chi ha vinto in prime time - infoitcultura : Ascolti tv domenica 18 settembre 2022 - infoitcultura : Ascolti tv 18 settembre 2022: Lolita Lobosco vince il Prime Time -

Rai Storia

del 182022 in Prima Serata vince su Rai1 la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco con una media di 2.855.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale5 - dalle 21.45 alle 0.58 ...E' avvenuta ieri, 18, la prima sfida intra Mara Venier e Maria De Filippi, in onda rispettivamente con la seconda puntata del programma domenicale di Rai1 e con il primo appuntamento della nuova ... Ascolti tv sabato 17 settembre - RAI Ufficio Stampa Gli ascolti della prima sfida della stagione tv 2022/2023 tra Domenica In e Amici E' avvenuta ieri, 18 settembre, la prima sfida in ascolti tra Mara ...Partenza con il botto per Amici 22 su Canale 5: si vola con il 24 % di share, Domenica In questa volta resta indietro. Ecco i dati del 18 settembre 2022 ...