ArTelesia Festival | Marco Bocci costretto a rinunciare | al suo posto Giorgio Pasotti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambio di programma per la XIV edizione del Social Film, il Concorso Internazionale del Cinema Sociale in programma a Benevento dal 28 settembre al 2 ottobre prossimi. Per impegni sul set, l’attorenon sarà ospite in città. L’evento era previsto domenica 2 ottobre, alle 20,30, al Teatro Comunale ‘Vittorio Emmanuele’ per un’intervista-spettacolo. C’è però una sorpresa. La direzione artistica si è subito messa al lavoro per sostituire l’ospite e riorganizzare il cartellone, e a chiudere la kermesse – promossa dall’Associazione Culturale Libero Teatro – ci penserà. L’attore, divenuto famoso soprattutto grazie all’interpretazione dell’ispettore Paolo Libero nella fiction ‘Distretto di Polizia’, di ...