Arriva Jurassic Park: Operations, belle notizie per gli amanti dei dinosauri e del parco "dei disastri" (Di lunedì 19 settembre 2022) Jurassic Park continua a vivere tra noi, e lo possiamo costatare per via dell'ultimo trailer uscito di recente. Si tratta di una novità che farà impazzire, con molta probabilità, tutti i più grandi fan della serie, motivo per cui parlarne non può che giovare ai più interessati. Il T-Rex presente nel video – Computermagazine.itDiverso tempo fa si era parlato di Dreams, ovvero un progetto ambizioso che comprendeva il T-Rex di Jurassic Park, ma che ancora doveva essere completato. Ora, Krenautican, l'autore di quel post, ha completato il lavoro; in un video rilasciato sul suo canale YouTube, infatti, il fan ha mostrato tutto il processo di creazione dell'intera scena. Ma come ci è riuscito? Ha fatto uso di Dreams, che altro non è che una sorta di tool creativo sotto forma di videogioco.

