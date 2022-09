Anzio | ultimi giorni per le iscrizioni online ai servizi di refezione e trasporto scolastico

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 settembre 2022)– Dallo scorso 20 luglio il portale Key Ref è attivo ed aggiornato per consentire alle famiglie di iscrivere, per la prima volta, oppure per confermare leper l’anno 2022/2023 aidi, gli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale. Si richiede alle famiglie di provvedere tempestivamente alleper i due, entro il 30 settembre 2022. Le modalità di iscrizione sono illustrate sul Portale Key Ref e richiedono pochi semplici passaggi collegandosi al link sotto riportato: https://keyrefportal.opendoor.it Come da Regolamento del, si ricorda che lascolastica è un ...