Antonella Clerici | quel dramma inaspettato | il lutto che non supera

Leggi su youmovies

(Di lunedì 19 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha deciso di uscire allo scoperto e confessare la malattia che l’ha distrutta. Per lei è impossibile dimenticarla, nonostante siano passati tanti anni. È forse il volto che mostra più empatia di tutti in Tv, capace di farsi seguire per il proprio spirito e la propria energia. Ma la sua vita privata non