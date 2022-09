Annalisa Chirico a TPI | “Affrontare la crisi energetica è la sfida per il governo che verrà”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Alla vigilia delle elezioni politiche, il 22 e 23 settembre, si svolgerà a Roma la quarta edizione della Scuola “The Young Hope – RePower Italia” di Fino a prova contraria. Indipendenza, transizione ecologica e innovazione digitale sono tra i temi di strettissima attualità di cui si discuterà nella due giorni, grazie alla presenza di importanti leader politici, protagonisti della vita economica e istituzionale, per provare a rispondere alla seguente domanda: come si costruisce un Paese più forte e indipendente? Ne abbiamo parlato con, giornalista e imprenditrice. “Il tema di quest’anno è l’autonomia strategica italiana. L’energia gioca un ruolo cruciale, in un periodo di bollette alle stelle, con le nostre imprese che fanno fatica a gestire e sopportare l’aumento dei prezzi. Grazie alla presenza dei ...

jxgiuliano : @Tremar61 Va in giro a dire che il sud è moralmente inferiore. Annalisa Chirico #lega - LancellottiFabi : Annalisa Chirico direttrice di - Spooky_The_Tuff : Scusate... chiedo umilmente... Ma chi cazzo è e cosa cazzo fa Annalisa #Chirico?! Leggo direttrice di… - lucdilo : Annalisa Chirico scopre oggi che gli italiani votano e poi i partiti in parlamento decidono (le alleanze). Ma a des… -

La7

...- scultura di Gian Lorenzo Bernini del 1674 - e per fermarmi davanti alla cappella di De. 3.Saltalamacchia Archie e Lilibet Diana a Londra per il funerale della regina Elisabetta di...Anchesi schiera sul fronte di chi chiede di ripensare le sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin . Non perché filo - russa, ovviamente, ma per le conseguenze delle sanzioni stesse per ... Elezioni, l'analisi di Annalisa Chirico: "I leader di oggi durano poco" Ne abbiamo parlato con Annalisa Chirico, giornalista e imprenditrice. “Il tema di quest’anno è l’autonomia strategica italiana. L’energia gioca un ruolo cruciale, in un periodo di bollette alle stelle ...Andrea Pancani con Davide Ippolito, Massimiliano Lenzi, Annalisa Chirico, Antonello Giannelli, Francesco Borgomeo ...