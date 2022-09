Anna Pia Masciaveo, 22 anni, di Cerignola, in finale di Miss Italia Ha superato la prefinale nazionale: rappresenterà la Puglia (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Miss Italia-Puglia: Sarà Anna Pia Masciaveo a rappresentare la bellezza pugliese nella finale nazionale di Miss Italia. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una serata presentata dal conduttore Rai Savino Zaba e dalla Miss Italia in carica Zeudi di Palma davanti all’Arco di Augusto, nella città di Fano che dal 16 settembre ha ospitato le prefinali nazionali. La comMissione tecnica, presieduta dalla giornalista Maria GiovAnna Maglie, ha visionato e ascoltato le storie e le ambizioni delle ragazze provenienti da tutta Italia e suddivise per regioni. Per la Puglia, presentatasi con dieci bellissime ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: SaràPiaa rappresentare la bellezza pugliese nelladi. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una serata presentata dal conduttore Rai Savino Zaba e dallain carica Zeudi di Palma davanti all’Arco di Augusto, nella città di Fano che dal 16 settembre ha ospitato le prefinali nazionali. La comione tecnica, presieduta dalla giornalista Maria GiovMaglie, ha visionato e ascoltato le storie e le ambizioni delle ragazze provenienti da tuttae suddivise per regioni. Per la, presentatasi con dieci bellissime ...

