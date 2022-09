Anna Pettinelli | il commento per la prima puntata di Amici 22 senza di lei e la frecciatina

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ieri è tornatodi Maria con la ventiduesima edizione. Tra i tanti commenti per questo comeback, anche quello di un’ex professoressa della scuola mariana. A poche ore dalla messa in ondaha fatto il suo personale in bocca al lupo alla squadra di: “Quando metti la maglia disai che sarà per sempre. E io per sempre farò parte di questo meraviglioso sogno. Un sogno che inizia nuovamente oggi, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. In bocca al lupo ai professori, e quando dico tutti, dico veramente tutti. In bocca al lupo a Maria. Vi seguirò da casa con un affetto enorme. Buon lavoro, in bocca al lupo e baci“. Immancabile una shade (probabilmente a Rudy Zerby), lainfatti ha fatto notare che non gli mancheranno proprio tutti: “Inizia la nuova ...