Andrea Romano, chi è il marito di Sara Manfuso? Età, dove e quando è nato, ex moglie, fidanzata, figli, lavoro, carriera politica, candidato, Instagram (Di lunedì 19 settembre 2022) Andrea Romano è il marito di Sara Manfuso, new entry nella casa del Grande Fratello VIP 2022, il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Sara Manfuso, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip? Età, marito Andrea Romano, matrimonio, ex marito, figlia, lavoro, carriera, perché è famosa, Instagram Chi è Andrea... Leggi su donnapop (Di lunedì 19 settembre 2022)è ildi, new entry nella casa del Grande Fratello VIP 2022, il reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Conosciamolo meglio. Leggi anche:, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip? Età,, matrimonio, exa,, perché è famosa,Chi è...

borghi_claudio : A proposito del simpaticissimo ANDREA ROMANO e del suo amico RIOTTA. sono uscite anche le schede di LIVORNO e PISA.… - borghi_claudio : Pertanto è fondamentale rinforzare le fila dei contrari a una collocazione che da tempi non sospetti dico che è MOL… - Erminio58810238 : Andrea #romano continua a parlare di CDX e non del programma PD , forse perché un programma PD non esiste #omnibusla7 - gommothceccogm1 : @maxserino Qualcuno dica a costei, ed anche ad Andrea Romano che questa mattina su LA7 sostiene che l'ambiente e il… - forestalissimo : Andrea Romano parla di politica ambientalista del PD. Ma non se lo ricorda che il suo partito ha soppresso il Corpo… -