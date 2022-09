Andor | tutto ciò che c' è da sapere sulla nuova serie Disney+

(Di lunedì 19 settembre 2022) Chi è Cassian? Qual è la trama della? Eccociò che c'è dasu, laopera ambientata nell'universo di Star Wars. Il giorno si avvicina: i primi tre episodi di, laprequel di Rogue One, faranno debutto suil 21 settembre 2022. Dopo il successo delle altre opere ambientate nell'universo di Star Wars, le aspettative anche per questo nuovo titolo sono altissime; se però non siete completamente aggiornati suciò che sta accadendo nella galassia lontana lontana, non preoccupatevi: in questo articolo racchiuderemociò che doveteuscita. Qual è la trama di ...

DisneyPlusIT : Dall'ultimo capitolo della storia dei Pearson a nuove avventure nella galassia, quale uscita della settimana attend… - StarWarsIT : Tutto per la ribellione. Guardate il nuovo trailer di #Andor, una serie originale Star Wars. I primi tre episodi sa… - Caiuzx : RT @DisneyPlusIT: Dall'ultimo capitolo della storia dei Pearson a nuove avventure nella galassia, quale uscita della settimana attendete di… - Doug_Bennett_85 : RT @DisneyPlusIT: Dall'ultimo capitolo della storia dei Pearson a nuove avventure nella galassia, quale uscita della settimana attendete di… - micene_return : RT @DisneyPlusIT: Dall'ultimo capitolo della storia dei Pearson a nuove avventure nella galassia, quale uscita della settimana attendete di… -

... concentrandosi sul viaggio di Cassianche lo porterà a scoprire come può fare la differenza. ... Gli eventi politici si intrecceranno con storie provenienti dail Paese, dagli esperti e gli ...Dalla featurette diè inoltre possibile scorgere qualche dettaglio in più legato ai set , ai costumi e ai luoghi in generale in cuisi muove. Dalle varie interviste e dichiarazioni nel ...Una nuova avventura sta per raggiungere gli appassionati della galassia di Star Wars, un universo ormai vastissimo, di storie nate per il cinema, divenute animazione e approdate sullo streaming serial ...Cassian Jeron Andor, il membro dell'Alleanza Ribelle che abbiamo incontrato in Rogue One, sta per ricevere una nuova serie su Disney Plus.