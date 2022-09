Ancora missili russi su Zaporizhzhia (Di lunedì 19 settembre 2022) Nelle prime ore del mattino l’esercito russo ha lanciato otto missili su Zaporizhzhia, città dell’Ucraina sud-orientale dove si trova la centrale nucleare d’Europa. L’esercito russo ha lanciato all’alba di oggi otto missili sulla città di Zaporizhzhia. Si continua a combattere intorno alla centrale nucleare “Secondo le prime informazioni – ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social -: uno dei razzi ha colpito il centro regionale di Zaporizhzhia vicino al fiume Dnipro. Non ci sono Ancora informazioni di eventuali vittime o feriti”. La centrale di Zaporizhzhia è occupata dall’inizio della guerra in Ucraina ed è stata più volte al centro dei combattimenti, anche con rimpalli di responsabilità tra russia e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 settembre 2022) Nelle prime ore del mattino l’esercito russo ha lanciato ottosu, città dell’Ucraina sud-orientale dove si trova la centrale nucleare d’Europa. L’esercito russo ha lanciato all’alba di oggi ottosulla città di. Si continua a combattere intorno alla centrale nucleare “Secondo le prime informazioni – ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh sui social -: uno dei razzi ha colpito il centro regionale divicino al fiume Dnipro. Non ci sonoinformazioni di eventuali vittime o feriti”. La centrale diè occupata dall’inizio della guerra in Ucraina ed è stata più volte al centro dei combattimenti, anche con rimpalli di responsabilità traa e ...

