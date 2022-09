Amici: l’ex insegnante si espone sui social prima della puntata inaugurale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il programma di Maria De Filippi è iniziato da pochi minuti e già è diventato virale sui social. l’ex insegnante di Amici ha voluto esporsi prima dell’inizio. La nuova edizione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 settembre 2022) Il programma di Maria De Filippi è iniziato da pochi minuti e già è diventato virale suidiha voluto esporsidell’inizio. La nuova edizione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

ex_hausted_ : RT @tattoed16: ma ricordiamolo chi ha fatto l’entrata migliore di tutte le edizioni di amici #Amici22 - MaryamSenada : Santo Giuliano, l’ex di Amici: ???? “Arresto cardiaco e miocardite dopo prima dose di Pfizer. Non dico di non fare i… - NicolettaFreak : @_imNoemiee Ormai amici è la versione giovane di uomini e donne..che tristezza veder un ex bel programma,da cui son… - stellifernox : Omg Mandy l'ex stronza di Jasper che fa la finta amica/amante di Eleanor per truffarla ?? also, Holden e Ivan gli am… - albertoruggieri : @fabiorampelli @EnricoLetta @pdnetwork Secondo me è stata la fata ! O l’ex Dottore fasullo OLE Spade amici veri… -