Amici 22, gli aspiranti allievi conoscono già il loro destino? La verità sui casting

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è finalmente partita con la prima puntata pomeridiana. E' stato il momento per conoscere la classe che sognerà il Serale, la quale si sta formando lentamente. Tuttavia, un quesito è stato motivo di discussione sul web e riguarda i casting del talent show. In particolare si fa riferimento all'ultimo step che i telespettatori assistono sul piccolo schermo. Alcuni atteggiamenti, infatti, fanno pensare che qualcuno conosca già il suo destino.

Amici 22, emergono le prime tensioni tra professori

Stando ai rumors legati all'ambiente del talent di Maria De Filippi, ci sarebbero due prof che non si sopporterebbero

