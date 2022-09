Amedeo Matacena, così faceva politica: “Da parlamentare portavo a Reggio Calabria 2 miliardi e mezzo al giorno” (Di lunedì 19 settembre 2022) Era molto istruttivo fare una visita all’ufficio di Amedeo Matacena, l’ex parlamentare di Forza Italia deceduto nei giorni scorsi a Dubai dove viveva da latitante, dopo una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua segreteria politica si trovava al Parco Fiamma di Reggio Calabria, una zona ‘bene’. Appeso alla parete c’era, fra le altre cose, un manifesto elettorale che non faceva nessuna concessione alla grafica, ma era denso di informazioni interessanti. Diceva così: “Siamo riusciti a ottenere finanziamenti per 297 miliardi di lire, circa due miliardi e mezzo di lire al giorno, se si considera che il governo Berlusconi è stato in carica solo quattro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Era molto istruttivo fare una visita all’ufficio di, l’exdi Forza Italia deceduto nei giorni scorsi a Dubai dove viveva da latitante, dopo una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. La sua segreteriasi trovava al Parco Fiamma di, una zona ‘bene’. Appeso alla parete c’era, fra le altre cose, un manifesto elettorale che nonnessuna concessione alla grafica, ma era denso di informazioni interessanti. Diceva: “Siamo riusciti a ottenere finanziamenti per 297di lire, circa duedi lire al, se si considera che il governo Berlusconi è stato in carica solo quattro ...

