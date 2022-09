Ambiente, Dario Vassallo nella zona industriale di Buccino: “Interessare Magistratura delle acque” (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiBuccino (Sa) – “È necessario e urgente Interessare Tribunale delle acque pubbliche sulla questione ambientale della zona industriale di Buccino”. Interviene così, sul tema zona industriale di Buccino, il presidente della Fondazione “Angelo Vassallo sindaco Pescatore” nonché fratello del sindaco di Pollica, Angelo, il medico dermatologo Dario Vassallo, giunto ieri pomeriggio a Buccino, in occasione di un dibattito pubblico per la candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre per la Camera dei Deputati con il M5S. Un territorio, quello del cratere salernitano, ricco di biodiversità, siti naturalistici sottoposti a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 6 minuti(Sa) – “È necessario e urgenteTribunalepubbliche sulla questione ambientale delladi”. Interviene così, sul temadi, il presidente della Fondazione “Angelosindaco Pescatore” nonché fratello del sindaco di Pollica, Angelo, il medico dermatologo, giunto ieri pomeriggio a, in occasione di un dibattito pubblico per la candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre per la Camera dei Deputati con il M5S. Un territorio, quello del cratere salernitano, ricco di biodiversità, siti naturalistici sottoposti a ...

