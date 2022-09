Alluvione nelle Marche, vicino a Senigallia tre famiglie ‘prigioniere’ del fango da 4 giorni: “Qui intorno è una laguna, ancora isolati” (Di lunedì 19 settembre 2022) Le due palazzine del Vallone di Senigallia isolate da quattro giorni e immerse dentro un lago artificiale “nato” dall’esondazione del fiume Misa. Da quella sera le tre famiglie che vivono negli edifici sono costrette a restare in casa e anche un’evacuazione non sarebbe così facilmente praticabile. Il problema è il campo attiguo agli edifici che li divide dal letto del fiume e la denuncia arriva da uno dei residenti bloccati: “Qui attorno si è allagato tutto perché il sistema di drenaggio realizzato tanti anni fa non ha funzionato – spiega Roberto – Una serie di canali e un sistema meccanico pronto ad attivarsi per far defluire l’acqua, ma l’enorme massa di fango venuta giù ha di fatto bloccato tutto. Si è formata questa laguna di acqua sporca e stagnante. Quattro giorni così, con tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Le due palazzine del Vallone diisolate da quattroe immerse dentro un lago artificiale “nato” dall’esondazione del fiume Misa. Da quella sera le treche vivono negli edifici sono costrette a restare in casa e anche un’evacuazione non sarebbe così facilmente praticabile. Il problema è il campo attiguo agli edifici che li divide dal letto del fiume e la denuncia arriva da uno dei residenti bloccati: “Qui attorno si è allagato tutto perché il sistema di drenaggio realizzato tanti anni fa non ha funzionato – spiega Roberto – Una serie di canali e un sistema meccanico pronto ad attivarsi per far defluire l’acqua, ma l’enorme massa divenuta giù ha di fatto bloccato tutto. Si è formata questadi acqua sporca e stagnante. Quattrocosì, con tutto ...

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - crocerossa : ??L'alluvione nelle #Marche ha sconvolto un'intera comunità. Le necessità sono enormi. C'è bisogno anche del tuo ai… - EnzoSulWeb : RT @Anna302478978: Prima dell'alluvione nelle Marche un aereo della Nato ha sorvolato più volte la zona Un caso ??? - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Alluvione nelle Marche, vicino a Senigallia tre famiglie ‘prigioniere’ del fango da 4 giorni: “Qui intorno è una lagun… -