Alluvione nelle Marche: trovato lo zainetto di Mattia, il bambino di 8 anni disperso (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima traccia di Mattia, il bambino di 8 anni disperso dalla sera del 15 settembre giorno della bomba d'acqua sulle Marche. E' stato trovato lo zainetto di scuola del bambino che risulta disperso, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) Prima traccia di, ildi 8dalla sera del 15 settembre giorno della bomba d'acqua sulle. E' statolodi scuola delche risulta, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese (Ancona) L'articolo proviene da Firenze Post.

LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - crocerossa : ??L'alluvione nelle #Marche ha sconvolto un'intera comunità. Le necessità sono enormi. C'è bisogno anche del tuo ai… - Marco1999Busa : RT @Anna302478978: Prima dell'alluvione nelle Marche un aereo della Nato ha sorvolato più volte la zona Un caso ??? - informapirata : Nella “tempesta perfetta” che ha messo in ginocchio la provincia di Ancona, nelle Marche, causando undici vittime e… -