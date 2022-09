Alluvione nelle Marche: Credit agricole sospende nella regione mutui e canoni di loczione (Di lunedì 19 settembre 2022) Credit agricole Italia conferma la sua vicinanza al tessuto sociale e produttivo delle Marche, duramente colpito dall’Alluvione dello scorso 15 settembre. Per supportare concretamente le famiglie e le imprese, il gruppo – si legge in una nota – mette in campo misure legate ai mutui ipotecari e al leasing immobiliare disponendo da subito la possibilita’ di attivare la sospensione delle rate dei mutui e dei canoni di locazione. I titolari di mutui ipotecari, nonche’ di contratti di leasing immobiliare, relativi agli edifici sgomberati e danneggiati possono richiedere, attraverso autocertificazione del danno subito, la sospensione delle rate/canoni con la possibilita’ di optare su due modalita’. La prima permette di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022)Italia conferma la sua vicinanza al tessuto sociale e produttivo delle, duramente colpito dall’dello scorso 15 settembre. Per supportare concretamente le famiglie e le imprese, il gruppo – si legge in una nota – mette in campo misure legate aiipotecari e al leasing immobiliare disponendo da subito la possibilita’ di attivare la sospensione delle rate deie deidi locazione. I titolari diipotecari, nonche’ di contratti di leasing immobiliare, relativi agli edifici sgomberati e danneggiati possono richiedere, attraverso autocertificazione del danno subito, la sospensione delle rate/con la possibilita’ di optare su due modalita’. La prima permette di ...

