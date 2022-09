Alluvione nelle Marche, Bergamonews e Anso al fianco della Croce Rossa di Senigallia (Di lunedì 19 settembre 2022) L’Alluvione che ha colpito le Marche ed in particolare la città di Senigallia non ha lasciato indifferente gli editori dei quotidiani associati ad Anso, tra questi Bergamonews. L’Associazione Nazionale Stampa Online ha deciso di lanciare un’iniziativa in sostegno gli alluvionati attivando un conto corrente dedicato per la raccolta di fondi. Su suggerimento del quotidiano locale Vivere Senigallia, Anso sostiene la Croce Rossa di Senigallia che sin dai primi momenti dell’Alluvione è stata al servizio dei cittadini di Senigallia colpiti dalla calamità offrendo sostegno sia materiale che psicologico mettendo a disposizione tutto il suo personale, sia dipendente che volontario. Il fatto che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 settembre 2022) L’che ha colpito leed in particolare la città dinon ha lasciato indifferente gli editori dei quotidiani associati ad, tra questi. L’Associazione Nazionale Stampa Online ha deciso di lanciare un’iniziativa in sostegno gli alluvionati attivando un conto corrente dedicato per la raccolta di fondi. Su suggerimento del quotidiano locale Viveresostiene ladiche sin dai primi momenti dell’è stata al servizio dei cittadini dicolpiti dalla calamità offrendo sostegno sia materiale che psicologico mettendo a disposizione tutto il suo personale, sia dipendente che volontario. Il fatto che ...

acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - TgLa7 : ??ALLUVIONE?? Sono oltre 250 i #vigilidelfuoco al lavoro nelle Marche. Nel video le operazioni notturne a Senigallia… - AndreaBelvede10 : RT @LaVeritaWeb: Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito. Preocc… - FemminileJesina : La rinascita dell'ex bomber della jesina Elisa Polli, tre gol con la maglia dell’Inter dedicati alle vittime dell'a… -