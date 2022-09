Alluvione Marche: ritrovato lo zainetto del piccolo Mattia, proseguono le ricerche (Di lunedì 19 settembre 2022) Alluvione nelle Marche: ancora una notte di ricerche terminate senza esito per le due persone disperse dopo la tragedia dei giorni scorsi, che ha provocato la morte di undici persone. ritrovato lo zainetto del bambino, anche se non ci sono tracce di lui, per ora. All’appello mancano Mattia, un bambino di otto anni, strappato dalle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 settembre 2022)nelle: ancora una notte diterminate senza esito per le due persone disperse dopo la tragedia dei giorni scorsi, che ha provocato la morte di undici persone.lodel bambino, anche se non ci sono tracce di lui, per ora. All’appello mancano, un bambino di otto anni, strappato dalle L'articolo proviene da Inews24.it.

