Alluvione Marche, gli esperti meteo nel mirino dei pm. Perturbazione sottovalutata: così l'allerta non è scattata (Di lunedì 19 settembre 2022) Il servizio meteorologico della Regione Marche ha sottovalutato la Perturbazione atmosferica che giovedì notte ha flagellato la zona di Senigallia, causando un?Alluvione in cui sono... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 settembre 2022) Il serviziorologico della Regioneha sottovalutato laatmosferica che giovedì notte ha flagellato la zona di Senigallia, causando un?in cui sono...

acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - LaVeritaWeb : Nelle Marche i fondi per la messa in sicurezza dei fiumi erano stati stanziati da 34 anni. Eppure nessuno ha agito.… - fattoquotidiano : Dopo l'alluvione che ha colpito le Marche si indaga sui lavori non fatti e sulla mancata allerta idrogeologica - salfasanop : RT @alevabenecosi: Finalmente a #nonelarena la verità sul perchè dall’alluvione del 2014 nelle Marche ad oggi non sono stati fatti i lavori… - LTangherlini : alluvione Marche.Le ricerche dei dispersi a Barbara, mentre la procura di Ancona indaga. @RaiNews -