Alluvione Marche, ancora due dispersi. Nelle zone colpite si contano i danni. FOTO (Di lunedì 19 settembre 2022) Novecento interventi sono stati compiuti dai 350 vigili del fuoco al lavoro da tre giorni nell'area. Continuano le ricerche di Mattia, un bambino di 8 anni, e Brunella Chiù di 56 anni. In un documento della Regione Marche del 2016 già si evidenziava la necessità di interventi per mettere in sicurezza il fiume Misa Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) Novecento interventi sono stati compiuti dai 350 vigili del fuoco al lavoro da tre giorni nell'area. Continuano le ricerche di Mattia, un bambino di 8 anni, e Brunella Chiù di 56 anni. In un documento della Regionedel 2016 già si evidenziava la necessità di interventi per mettere in sicurezza il fiume Misa

acmilan : Prima del fischio d'inizio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime dell'alluvione nelle Ma… - Agenzia_Ansa : Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa… - fattoquotidiano : Dopo l'alluvione che ha colpito le Marche si indaga sui lavori non fatti e sulla mancata allerta idrogeologica - Arianna74017920 : RT @alevabenecosi: Finalmente a #nonelarena la verità sul perchè dall’alluvione del 2014 nelle Marche ad oggi non sono stati fatti i lavori… - marcelloc24 : RT @BlackWolf8320: 300 mm di acqua non è un alluvione, un bastardo ha fatto uscire milioni di litri d'acqua da una diga. 19 Agosto 2022 #M… -