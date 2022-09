Alluvione Marche, Acquaroli: “Serve un piano straordinario nazionale sul dissesto” (Di lunedì 19 settembre 2022) In tema di dissesto idrogeologico “Serve un piano straordinario di scala nazionale, perché il problema riguarda tutti i territori. Bisogna dare risposte pratiche ai cittadini e per farlo bisogna essere messi nella condizione di agire, con risorse sufficienti. Le chiacchiere stanno a zero”. A dirlo è il presidente della Regione Marche e commissario dell'emergenza Francesco Acquaroli, intervistato da Qn e Corriere della Sera pochi giorni dopo la tragica Alluvione che ha colpito la zona di Senigallia. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 settembre 2022) In tema diidrogeologico “undi scala, perché il problema riguarda tutti i territori. Bisogna dare risposte pratiche ai cittadini e per farlo bisogna essere messi nella condizione di agire, con risorse sufficienti. Le chiacchiere stanno a zero”. A dirlo è il presidente della Regionee commissario dell'emergenza Francesco, intervistato da Qn e Corriere della Sera pochi giorni dopo la tragicache ha colpito la zona di Senigallia.

