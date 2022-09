Alluvione delle Marche, ritrovato lo zaino del piccolo Mattia. Il padre: «C’è ancora speranza» (Di lunedì 19 settembre 2022) «Una stilettata, un fulmine a ciel sereno», così Tiziano Luconi ha commentato il ritrovamento dello zaino di suo figlio Mattia, il bambino disperso dal 15 settembre, giorno dell’Alluvione nelle Marche. La cartella del piccolo è stata riconosciuta ieri sera dai familiari in un punto a circa 8 chilometri da dove il bambino è scivolato dalle braccia della madre, la 42enne farmacista di Barbara (AN) Silvia Mereu. La posizione, però, non è indicativa di dove potrebbe trovarsi Mattia, informano le autorità. «La speranza non la lascio mai – ha detto il padre del piccolo -. Anche se oggi il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte. Io continuerò sempre, tornerò ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «Una stilettata, un fulmine a ciel sereno», così Tiziano Luconi ha commentato il ritrovamento dellodi suo figlio, il bambino disperso dal 15 settembre, giorno dell’nelle. La cartella delè stata riconosciuta ieri sera dai familiari in un punto a circa 8 chilometri da dove il bambino è scivolato dalle braccia della madre, la 42enne farmacista di Barbara (AN) Silvia Mereu. La posizione, però, non è indicativa di dove potrebbe trovarsi, informano le autorità. «Lanon la lascio mai – ha detto ildel-. Anche se oggi il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte. Io continuerò sempre, tornerò ...

