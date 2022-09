Allegri esonerato dopo Monza Juventus? Retroscena post partita (Di lunedì 19 settembre 2022) Max Allegri non sta trovando in nessun modo la quadra per la sua Juventus, una squadra che anche a Monza è crollata in maniera incredibile. La speranza della Juventus nella stagione 2022-23 era quella di poter tornare finalmente a lottare per grandi traguardi, ma la situazione sembra essersi fatta davvero sempre più complicata soprattutto attorno a Massimiliano Allegri, con il tecnico che sembra a un passo dall’esonero. LaPresseCi voleva una riscossa in casa Juventus, bisognava in qualche modo provare a riportare in alto il glorioso nome della Vecchia Signora, ma dopo otto giornate stagionali, il tabellino è a dir poco disastroso. In Champions League sono arrivate solamente sconfitte, tra Parigi con il Paris Saint Germain e Torino con il Benfica, e in campionato, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 settembre 2022) Maxnon sta trovando in nessun modo la quadra per la sua, una squadra che anche aè crollata in maniera incredibile. La speranza dellanella stagione 2022-23 era quella di poter tornare finalmente a lottare per grandi traguardi, ma la situazione sembra essersi fatta davvero sempre più complicata soprattutto attorno a Massimiliano, con il tecnico che sembra a un passo dall’esonero. LaPresseCi voleva una riscossa in casa, bisognava in qualche modo provare a riportare in alto il glorioso nome della Vecchia Signora, maotto giornate stagionali, il tabellino è a dir poco disastroso. In Champions League sono arrivate solamente sconfitte, tra Parigi con il Paris Saint Germain e Torino con il Benfica, e in campionato, ...

GoalItalia : 'Mi mancava il fatto di Allegri esonerato, divertente' ?? Max Allegri - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: #Allegri, cosa deve succedere ancora? Max non sarà esonerato nemmeno dopo la sconfitta impr… - romeoagresti : #Allegri: “Mi mancava la voce “Allegri-esonerato”. Con la società parliamo sempre, dobbiamo rimanere sereni perché… - annakee_ : Ma davvero noi non vinciamo dal 31 agosto, siamo ottavi a meno 7 dopo 7 giornate, fuori dalla Champions quasi, abbi… - ZonaJuventina : RT @capuanogio: Vaciago su #Tuttosport: #Allegri, cosa deve succedere ancora? Max non sarà esonerato nemmeno dopo la sconfitta imprevedibil… -