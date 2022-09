Allarme anche in Italia | cosa stanno trovando nei bancomat

Leggi su consumatore

(Di lunedì 19 settembre 2022) La diffusione dei pagamenti digitali attraversoe carte di credito sta rendendo sempre meno frequente il ricorso agli sportelli automatici per il prelievo di denaro ma questo non mette al riparo gli utenti da un pericolo molto nascosto ma molto realenel nostro Paesecambiando le abitudini per quello che riguarda i L'articolo proviene da Consumatore.com.