Alla Reggia di Caserta uno straordinario Claudio Baglioni. 14mila spettatori per la VII edizione di 'Un'Estate da Re' (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – 5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un'Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l'Orchestra e il Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno. Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ...

