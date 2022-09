Alcol al volante | controlli fuori dalle discoteche nel weekend | ritirate 6 patenti

LetiziaFirenze : Alcol e droga al volante: due denunce nel Mugello - ToscanaInDiretta - oggitreviso : Treviso, nella notte fermati due giovani al volante con il tasso d'alcol tre volte oltre il limite… - TgrRaiFVG : Friuli Doc, linea dura della polizia con gli ubriachi al volante. Dalle 22 di venerdì alle 10 di sabato, 430 contro… -

Gli agenti di unadella Questura di Firenze, impegnati nel controllo del territorio, sono ... una serie di sintomi hanno portato i poliziotti anche a sospettare un probabile abuso di, ...... attirate nelle sue abitazioni con l'esca delle feste, dell'e della droga e violentate quando ...30 del giorno dopo quando venne raccolta in strada da unadella questura in stato di shock, ...Denunciata per guida in stato di ebbrezza e via 14 punti dalla patente Dopo aver percorso in sella ad uno scooter via Martucci contromano, avrebbero proseguito la marcia imboccando l’uscita del viadot ...Guai per una quarantenne sudamericana e per il suo passeggero trovato non in regola col permesso di soggiorno Dopo aver percorso in sella ad uno scooter via Martucci contromano, avrebbero proseguito l ...