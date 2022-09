Alberto Matano | anche la mamma al party dei suoi 50 anni

CarolynSmith51 : Fra pochissimo sarò ospite a @vitaindiretta dal mio amico Alberto Matano ?? Vi aspetto #VitaInDiretta… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: #DomenicaIn -1° PARTE (14:11-14:54) -2°PARTE (14:59-16:37) TALK sulla morte della Regina Elisabetta II con ALBERTO MATANO… - gianlu_79 : #DomenicaIn -1° PARTE (14:11-14:54) -2°PARTE (14:59-16:37) TALK sulla morte della Regina Elisabetta II con ALBERT… - infoitcultura : Emma D'Aquino, vita privata top secret per conduttrice/ L'Amicizia con Alberto Matano - marinellapastor : RT @Iuppo: Grandissime novità a #DomenicaIn Stefania Sandrelli: celo Vittorio Feltri: celo Moglie di Paolo Rossi: celo Autori della canzo… -

Presente in studio, il giornalista e amico della padrona di casaha presenziato un dialogo di addio rivolto alla grande regina d'Inghilterra. A prendere parte alla discussione ..."La Vita in Diretta" diha incollato alla tv 2.073.000 con il 24,3%. Su Canale 5 Barbara d'Urso con "Pomeriggio Cinque" ha raggiunto picchi del 20%. Il 12 settembre su Rai 1 'Ulisse " ...Tutti pazzi per Silvana Giacobini. Ottantatre anni e non sentirli. È il caso di dirlo: per la celebre giornalista e conduttrice televisiva, ...I funerali della regina Elisabetta II sono l'evento del secolo e segnano un'impennata degli ascolti tv. Ecco perchè interessa a giornali e Tv.