Alberto Genovese | la sentenza | il gup lo condanna a 8 anni e 4 mesi Pena più alta della richiesta della procura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il giudice per l’udienza preliminare di Milano Chiara Valori hato l’imprenditorea 8e 4. L’imputato era presente in aula. Il gup lo hato a unapiùdei pm. È statata a 2e cinqueanche l’ex fidanzata Sarah Borruso, che era imputata per il caso di Ibiza. Ladi Milano aveva chiesto 8parlando di un “quadro di devastazione e degrado umano” e 80mila euro di multa ma di riconoscere le attenuanti anche per il suo percorso riabilitativo, terapeutico e di recupero dalla tossicodipendenza. L’imprenditore era accusato di due ...