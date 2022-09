AGENDA NEROVERDE | OGGI LA RIPRESA | MERCOLEDÌ IL MEMORIAL WILLI

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 settembre 2022) Iniziaalle 16:00 al centro sportivo De Marchi la preparazione della Prima squadra in vista del big match di sabato con il Padova.alle 18:00 è in programma ilGobbo, storico e stimato collaboratore di Pordenone e Fiume Veneto Bannia. Il programma: Lunedì ore 16:00Martedì ore 10:00 ore 15:30ore 18:00Gobbo con il Fiume Veneto Bannia alle 18:00 a Fiume VenetoGiovedì ore 15:30Venerdì ore 10:30 (porte chiuse) Powered by WPeMatico