Ag. Politano: «Ho avuto diverse divergenze con Spalletti. Infortunio? Dopo gli esami sapremo»

L'agente di Politano, Mario Giuffredi, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni: «Ho avuto dal finale dell'anno scorso all'inizio di quest'anno diversi screzi con Spalletti, anche se li chiamerei confronti costruttivi. Luciano è una persona intelligente, c'è un confronto costruttivo sempre. I risultati alla fine si vedono perché stiamo vedendo il miglior Politano. Infortunio? E' uscito per un problema alla caviglia, oggi fa gli esami e in giornata sapremo».

